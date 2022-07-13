Любушкин подписал 2-летний контракт с «Баффало» с зарплатой 2,75 млн долларов в год

подписал защитника Илью Любушкина на 2 года и 5,5 миллиона долларов.

Средняя зарплата 28-летнего игрока (кэпхит) составит 2,75 миллионов долларов.

В минувшем сезоне россиянин выступал за «Аризону» и , набрав 15 (2+13) очков в 77 матчах регулярного чемпионата при полезности «минус 2» и среднем времени 17:26.

В его активе 187 силовых приемов (35-е место в лиге) и 92 блока.

В 7 играх плей-офф за «Лифс» добавил на свой счет 1 (0+1) балл.

По прошлому контракту зарплата Любушкина составляла 1,35 млн долларов за сезон.

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