Любушкин о том, что «Баффало» не попадает в плей-офф: «Теперь будет попадать. Мне пообещали больше ответственности, игру в неравных составах»

ответил на вопросы о переходе в «Баффало».

Российский защитник подписал двухлетний контракт с «Сэйбрс» на 5,5 миллиона долларов.

– Что вы знаете о «Баффало»?

– Мы же с ними играли в одном дивизионе, когда я выступал за . Хорошая, молодая команда.

– В плей-офф долго не попадает.

– Не попадала, а теперь будет попадать. В НХЛ так все быстро меняется. Какие-то клубы за лето могут провести определенную работу и превратиться в фаворита. Так что не будем загадывать, все выяснится на льду.

– Считаю, что вы быстро нашли работу и потому, что в «Торонто» вышли на новый уровень.

– Стал лучше?

– Гораздо. Вы стали делать важную работу на площадке.

– Канадский клуб дал мне воздух, там я действительно стал играть в совершенно другой хоккей. За это благодарен «Кленовым листьям».

Жаль, что не получилось продолжить сотрудничество, но очень им благодарен за то, какой опыт получил у них.

– Надеюсь, что «клинки» будут использовать вас в меньшинстве.

– О, мы как раз на эту тему говорили с главным тренером .

И одна из причин, по которой заключил контракт, как раз в том, что мне пообещали больше ответственности, в том числе игру в неравных составах. Понятно, что все будет зависеть от меня, но шансы давать будут, – сказал Любушкин.