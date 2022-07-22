Годро о выборе «Коламбуса» вместо «Нью-Джерси»: «Это не слишком близко к месту, где меня бомбардируют друзья и семья»

заявил, что выбрал «Коламбус», так как не хотел играть слишком близко к дому.

В день открытия рынка свободных агентов НХЛ 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» на общую сумму 68,25 миллиона долларов (кэпхит – 9,75 млн долларов).

До этого он вел переговоры с «Нью-Джерси». Американец вырос в штате Нью-Джерси. Сейчас он и его жена Мередит ожидают появления на свет первенца.

«Я всегда говорил, что хочу играть ближе к дому. Но Коламбус не слишком близок к тому месту, где меня бомбардируют друзья и семья.

Политика открытых дверей – заходи, когда захочешь. Так мы живем. Если бы так было весь год, то временами это выходило бы из-под контроля, думаю», – сказал Годро в подкасте Spittin’ Chiclets.

Годро был близок к переходу в «Нью-Джерси»: «Я пытался закрыть сделку с «Девилс», и тут внезапно позвонил «Коламбус»

Коммодор о Годро: «2 года в ковидной Канаде с бесконечными локдаунами и худшей ареной в НХЛ. Нужно спросить: «Почему он должен остаться?»