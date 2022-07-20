Годро был близок к переходу в «Нью-Джерси»: «Я пытался закрыть сделку с «Девилс», и тут внезапно позвонил «Коламбус»

Джонни Годро признал, что был близок к переходу в «Нью-Джерси».
В день открытия рынка свободных агентов НХЛ 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» на общую сумму 68,25 миллиона долларов (кэпхит – 9,75 млн долларов).
«В тот день я разговаривал только с двумя командами. Я был в значительной степени близок к соглашению с другой командой.
От «Коламбуса» большую часть дня ничего не было, потом они внезапно позвонили примерно в 16:00.
И я сказал своему агенту: «Я хочу поехать туда. Просто попробуй сделать это. Это то место, где я хочу быть».
Я очень благодарен «Коламбусу» за этот поздний звонок. Я пытался закрыть сделку с «Девилс», и тут позвонил «Коламбус», – рассказал Годро в подкасте Spittin’ Chiclets.
Генменеджер «Нью-Джерси» о Годро: «Было ощущение, что он перейдет в нашу команду. Я так думал из-за разговора с ним и его женой»