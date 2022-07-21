Коммодор о Годро: «2 года в ковидной Канаде с бесконечными локдаунами и худшей ареной в НХЛ. Нужно спросить: «Почему он должен остаться?»

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Майк Коммодор высказал версию ухода Джонни Годро из «Калгари».

В день открытия рынка свободных агентов НХЛ 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Коламбусом» на общую сумму 68,25 миллиона долларов (кэпхит – 9,75 млн долларов).

«Годро и его жена провели последние два года в ковидной Канаде.

Бесконечные локдауны, ограничения, паспорта вакцинации, комендантский час, пустые арены и так далее. Как быстро мы все забываем?

Чиновники здравоохранения уже боятся разглагольствовать о том, что произойдет этой осенью. У «Калгари» худшая арена в лиге, а новый мэр сразу же отказался от нового стадиона после избрания.

Мы задаем неправильный вопрос. Нужно спрашивать: «Почему Джонни Годро должен был остаться?» – написал бывший защитник клубов НХЛ.

«Калгари» не договорился с властями города о строительстве новой арены. «Флэймс» продолжат играть в самом старом дворце в НХЛ

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