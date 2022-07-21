Никитин о матче 7 сентября: «Не нужно манипулировать этой темой, я отнесся к этому спокойно. Мы постоянно вспоминаем ребят»

высказался о решении провести домашний матч «Локомотива» 7 сентября.

7 сентября 2011 года самолет Як-42 с игроками команды на борту потерпел крушение при вылете в Минск, где клуб должен был провести первый матч в сезоне . В авиакатастрофе погибли в общей сложности 44 человека, выжил только бортпроводник Александр Сизов.

«Я отнесся к этому спокойно. Не нужно манипулировать этой темой. Это большая трагедия, тем более – для Ярославля. Мы не делаем на этом акцент. Мы постоянно вспоминаем ребят.

Я думаю, все понимают важность этой игры: во-первых, сама дата, во-вторых – первая домашняя игра в сезоне. Многие знали этих ребят, многие играли с ними. Боль всегда присутствует, но в то же время жизнь не стоит на месте», – сказал главный тренер .