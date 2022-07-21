Иван Чехович: «Никитин – супертренер. Он умеет подбирать нужные слова, хороший психолог. На льду у него каждый момент отработан»

считает супертренером.

Нападающий прокомментировал свой переход в «Локомотив» из .

«Как появился вариант с Ярославлем, я долго не думал. Согласился сразу. С другими командами не общался. Затем около месяца мы обговаривали различные технические условия, «Локомотив» договаривался с «Торпедо».

Рад, что в итоге оказался тут. «Локомотив» привлек амбициями, это большой клуб с историей. Считаю, что у команды большие шансы на успех.

Готовился к сезону в Екатеринбурге с тренерами. С ними работают уже четыре года. У меня не было семь лет командных сборов. Последний раз они были в МХЛ, поэтому что-то сейчас в диковинку. У меня также была тяжелая подготовка, но здесь непривычно, что весь день у тебя забит. С командой готовиться к чемпионату проще, поскольку присутствует соревновательный момент. Когда ты один, ты этого лишен. Кроме того, ребята поддерживают.

Говорил с главным тренером? С Никитиным много разговаривали после перехода. Примерно знаю свою роль, но пока предпочту это держать в секрете.

У меня не было опыта работы с такими супертренерами, как Игорь Никитин. Мое мнение – супертренер. Он умеет подбирать нужные слова, хороший психолог. На льду у него каждый момент отработан, все знают, что им делать. Каждому он объясняет любую деталь», – сказал нападающий