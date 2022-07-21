Игорь Никитин: «Ищем нападающих, рынок сейчас достаточно пустой. Готовы начинать сезон с теми, кто есть в команде»

сообщил, что «Локомотив» ищет нападающих.

«У нас есть две позиции, которые мы будем усиливать. Мы ищем. Я бы не говорил, что мы будем играть без легионеров. Просто у нас есть достаточное количество ребят с российским паспортом, достаточно молодежи. Здесь как раз нужно использовать этот шанс.

Мы ищем нападающих. Рынок сейчас достаточно пустой. В то же время мы не зациклены на том, что обязательно должны кого-то найти. Готовы начинать сезон и работать с теми, кто сейчас есть в команде.

Анисимов? С нашей стороны все было обозначено. Теперь остается позиция Артема: пусть сам решит, что он хочет, на что готов. Еще раз повторюсь, мы работаем с теми парнями, что сейчас были на льду. Мы в них уверены», – сказал главный тренер .