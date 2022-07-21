Алексей Марченко: «Хорошо отношусь к увеличению количества матчей в КХЛ. Играть – это здорово»

высказался об увеличении количества матчей в .

«Достаточно хорошо себя чувствуем, у всех хорошее настроение. Я думаю, что на 70% все уже готовы, все в неплохой форме. У нас есть месяц с небольшим до старта чемпионата, думаю, что все будет нормально. Сам готовился как обычно. Мы собираемся с ребятами, которые живут рядом в Москве. У нас там есть зал и лед, мы четыре года вместе занимаемся летом.

Я отношусь хорошо к увеличению количества матчей в КХЛ. Играть – это здорово. Это лучше и для болельщиков, поскольку лучше ходить на хоккей, чем сидеть дома. Хорошо, что не будет пауз на игры сборных, поскольку ты постоянно играешь», – сказал защитник .