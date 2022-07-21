Губерниев о словах Терюшкова про игру в НХЛ и предательство: «Надо было в лицо Овечкину сказать это, одному из основателей Putin Team»

Дмитрий Губерниев считает российских игроков НХЛ посланцами добра и мира.

Комментатор отреагировал на слова депутата Романа Терюшкова об отъезде россиян в лигу.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре заявил: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству».

«Надо было Роману сказать это в лицо Александру Овечкину, когда он приезжал. Овечкин – один из основателей движения Putin Team.

Я давно знаком с Романом Терюшковым, он очень горячий парень и выдает желаемое за действительное.

Я бы перефразировал его слова: наоборот, наши энхаэловцы – посланцы блистательной спортивной России, мы им должны рукоплескать. Такие же, как наши теннисисты, бойцы UFC и все те, кто может сейчас выступать на международных соревнованиях.

Им нужно выписать благодарность отдельным постановлением Государственной Думы Российской Федерации. Они посланцы добра и мира», – сказал комментатор.