Губерниев о словах Терюшкова про игру в НХЛ и предательство: «Надо было в лицо Овечкину сказать это, одному из основателей Putin Team»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин Дмитрий Губерниев Государственная дума Политика Роман Терюшков Хоккей

Дмитрий Губерниев считает российских игроков НХЛ посланцами добра и мира.

Комментатор отреагировал на слова депутата Романа Терюшкова об отъезде россиян в лигу.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре заявил: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству».

«Надо было Роману сказать это в лицо Александру Овечкину, когда он приезжал. Овечкин – один из основателей движения Putin Team.

Я давно знаком с Романом Терюшковым, он очень горячий парень и выдает желаемое за действительное.

Я бы перефразировал его слова: наоборот, наши энхаэловцы – посланцы блистательной спортивной России, мы им должны рукоплескать. Такие же, как наши теннисисты, бойцы UFC и все те, кто может сейчас выступать на международных соревнованиях.

Им нужно выписать благодарность отдельным постановлением Государственной Думы Российской Федерации. Они посланцы добра и мира», – сказал комментатор.

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