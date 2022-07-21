Шуми Бабаев: «Терюшков не понимает, что НХЛ вне политики. Хоккеисты отстаивают честь России в лучшей лиге мира»

считает, что российские хоккеисты в НХЛ отстаивают честь России.

Агент отреагировал на слова Романа Терюшкова об отъезде россиян в лигу.

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре заявил: «Ехать играть в США и Канаду сейчас – это сродни предательству».

В НХЛ выступают клиенты Бабаева Яков Тренин («Нэшвилл») и Егор Чинахов («Коламбус»).

«Мне трудно комментировать такие высказывания. Очень странно слышать подобные слова. Думаю, Терюшков не понимает, что НХЛ находится вне политики. Там очень хорошие отношения к россиянам, им оказывается всякое содействие.

Российские хоккеисты представляют страну в лучшей лиге мира и поддерживают ее имидж. Они отстаивают честь России.

Имена наших хоккеистов звучат на самом высоком уровне, называются в числе победителей Кубка Стэнли и лучших игроков НХЛ. Судя по всему, Терюшков несильно погружен в эту ситуацию и не видит разницу между и другими лигами», – сказал агент.