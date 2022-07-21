Тренер «Нефтехимика» за перекрестный плей-офф с 1-го раунда: «Команды Запада и Востока попадают в одну корзину. Будет интересней»

Главный тренер высказался за реформу Кубка Гагарина.

— В этом сезоне будет рекордное количество матчей в регулярном чемпионате — 68. Как изменится подготовка?

– У нас в прошлые сезоны до середины ноября был плотный график: 26-28 игр, почти половина сезона. Ротация, конечно, будет, сейчас закладываем фундамент выносливости. Понимаем, что раньше частокол игр был в первой половине, а сейчас весь чемпионат такой. Это будет опыт заокеанского календаря. Надеемся, пройдем уверенно.

– Вы сами рады такому календарю?

– Конечно, когда больше игр, получаешь больше информации о команде и игроках. Чемпионат становится интересней для зрителей, специалистов и тренеров. Считаю, что столько игр — это здорово.

— Сейчас пока непонятно, по какой схеме будет разыгран плей-офф. Вы бы какую выбрали?

— Перекрестный плей-офф начиная с первого раунда. Лучшие команды Запада и Востока попадают в одну корзину. Для зрителей и хоккеистов будет интересней, – сказал Олег Леонтьев.