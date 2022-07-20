Александр Тихонов о словах финского депутата: «Финнов надо проверить у психиатра. Какое еще убежище? Мы великая хоккейная держава или нет?»

Александр Тихонов высказался о словах финского депутата про убежище для российских хоккеистов.
Ранее член парламента и Государственного совета Финляндии по спорту Тимо Хейнонен на фоне ситуации с Иваном Федотовым заявил, что западные страны и НХЛ могут предоставить российским игрокам политическое убежище.
Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.
«Финнов надо проверить у психиатра. Помните такую басню «Слон и Моська»? «Ай, Моська! Знать она сильна, что лает на Слона!» Так же и Финляндия. Какое еще убежище?
Я думаю, что будут созданы все условия и наша хоккейная лига заработает так, что финны станут проситься туда. Нельзя размениваться. Мы все-таки великая хоккейная держава или нет? Нашему руководству пора задуматься», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.