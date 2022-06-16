Александр Тихонов: «Надо создать свой Кубок России, который будет как Кубок Стэнли. У нас что, мало денег?»

Александр Тихонов высказался о том, что Кубок Стэнли не привезут в Россию.

– Тогда надо создавать свой Кубок России, который будет как Кубок Стэнли. У нас что в России, мало денег? У нас мало команд? Практически все регионы России имеют ледовые дворцы. Надо создавать условия, чтобы никто не хотел уезжать.

В Америке сейчас столько российских легионеров играет, что можно собрать три сборные.

– Вы считаете, что российские звезды должны играть на родине?

– А почему нет? Если игроки не могут вернуться из-за контрактов, так у нас достаточно своих талантов. Мы можем собирать полные ледовые дворцы!

Не надо смотреть на Запад. Надо создавать у себя условия, возрождать идеологию, спортивное образование. 14 высших физкультурных образовательных учреждений, а специалистов и тренеров нет! – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Кубок Стэнли не приедет в Россию этим летом. НХЛ сообщила об этом игрокам «Колорадо» и «Тампы»