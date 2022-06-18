Александр Тихонов о Буше в «Авангарде»: «Кто у нас за что только не сидел! Пусть приезжает, живет на здоровье в России. Не вижу ничего страшного»

Александр Тихонов высказался о подписании форварда .

Сегодня стало известно, что омский клуб подписал с 28-летним игроком контракт на 1 год.

В январе Буше получил 1 год тюрьмы условно при 4 годах испытательного срока за сексуальное насилие в отношении 12-летней девочки в 2011 году. На момент совершения преступления американцу было 17 лет.

«Значит, ему в России нравится больше, чем в Америке. Или сбежал. Я не вижу ничего страшного. Кто у нас за что только не сидел! Кого только ни обвиняли – и политиков, и президентов.

Пусть приезжает, живет на здоровье в России. Отбыл наказание – ради бога, пусть играет. На него, наоборот, больше людей придет на трибуны, чтобы посмотреть, кто это такой.

Мы сейчас все глядим на , а у нас такой красивый, столько команд в России. Вот что надо поднимать! Думаю, у нас хоккей будет более популярный, чем в , если его правильно организовать», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.