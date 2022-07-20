Михеев о Кузьменко: «Я ему на финишной прямой посоветовал «Ванкувер». Посчитал, что для Кузи это будет хороший вариант для начала»

Теги Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Илья Михеев Матч ТВ Хоккей

Илья Михеев рассказал, почему посоветовал Андрею Кузьменко подписать контракт с «Ванкувером».

«Мы с ним разговаривали, он сузил круг команд и спросил, как бы я поступил. Не буду говорить, какие у него команды были. Я ему на финишной прямой посоветовал «Ванкувер».

Мы много играли против «Кэнакс», я видел и знаю состав, а также знал, что зимой к ним пришло новое руководство. Посчитал, что для Кузи это будет хороший вариант для начала, по сравнению с альтернативными», – сказал нападающий «Ванкувера».

Дэн Мильштейн: «Отдыхали с Кузьменко на яхте, к нам приехал Михеев, он выслушал Андрея и сказал: «Я бы на твоем месте поехал в «Ванкувер»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные