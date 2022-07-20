Михеев о Кузьменко: «Я ему на финишной прямой посоветовал «Ванкувер». Посчитал, что для Кузи это будет хороший вариант для начала»

рассказал, почему посоветовал Андрею Кузьменко подписать контракт с «Ванкувером».

«Мы с ним разговаривали, он сузил круг команд и спросил, как бы я поступил. Не буду говорить, какие у него команды были. Я ему на финишной прямой посоветовал «Ванкувер».

Мы много играли против «Кэнакс», я видел и знаю состав, а также знал, что зимой к ним пришло новое руководство. Посчитал, что для Кузи это будет хороший вариант для начала, по сравнению с альтернативными», – сказал нападающий «Ванкувера».

Дэн Мильштейн: «Отдыхали с Кузьменко на яхте, к нам приехал Михеев, он выслушал Андрея и сказал: «Я бы на твоем месте поехал в «Ванкувер»