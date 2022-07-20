Михеев о ЧМ: «Если нас допустят, всегда буду рад сыграть за сборную России»

сообщил, что будет рад сыграть за сборную России на чемпионате мира.

«Конечно, всегда приятно выступить на чемпионате мира, но хотелось бы подальше в плей-офф НХЛ пройти. Если нас допустят, то всегда буду рад сыграть за сборную.

Чемпионат мира раз в два года? Каждому свое. Бывает, что начинается ЧМ, если энхаэловцы приезжают – уровень ажиотажа один, если нет – другой. Олимпиаду надо возрождать, чтобы выступали игроки из . Но это бизнес», – сказал нападающий .

Ранее ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления.