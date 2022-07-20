Михеев о ЧМ: «Если нас допустят, всегда буду рад сыграть за сборную России»

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Илья Михеев сообщил, что будет рад сыграть за сборную России на чемпионате мира.

«Конечно, всегда приятно выступить на чемпионате мира, но хотелось бы подальше в плей-офф НХЛ пройти. Если нас допустят, то всегда буду рад сыграть за сборную.

Чемпионат мира раз в два года? Каждому свое. Бывает, что начинается ЧМ, если энхаэловцы приезжают – уровень ажиотажа один, если нет – другой. Олимпиаду надо возрождать, чтобы выступали игроки из НХЛ. Но это бизнес», – сказал нападающий «Ванкувера».

Ранее ИИХФ отстранила Россию и Беларусь от международных хоккейных турниров до особого уведомления.

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