Илья Михеев: «В «Ванкувере» будет больше возможностей раскрыть свой потенциал, чем в «Торонто». В топ-6 «Лифс» очень тяжело попасть»

прокомментировал свой переход из в .

– Как видят твою роль в «Ванкувере»? Представители команды что-то говорили?

– Я понимаю, что для меня это другие возможности, нежели это было в «Торонто», потому что там сами понимаете, какой состав, но я был рад играть там.

В «Ванкувере» будет больше возможностей раскрыть свой потенциал, в том числе и играть больше в зоне атаки, нежели чем в «Лифс». Все равно в топ-6 «Торонто» очень тяжело попасть, можно, но там все очень часто меняется. В «Ванкувере», если выпадет шанс, я буду его использовать

– Просто в прошедшем сезоне в «Торонто» делали больше акцент на твои оборонительные навыки.

– Я могу играть как в нападении, так и в защите одинаково. Если в «Торонто» меня больше использовали в оборонительной игре, то в «Ванкувере» постараемся играть на две стороны.

– Есть ли то, чего не хватает в Канаде? Что хотел бы перенести туда из России?

– Однозначно, семьи. Когда у меня была травма, мне их очень не хватало, ну и, конечно же, друзей. Но я понимаю, что у меня такая работа. А так, в плане быта все есть. За 3 года уже обжились, знаем, где баня и русские магазины. Выучили, где все можно достать. Сейчас будем в Ванкувере тоже все это узнавать, – передает слова Михеева корреспондент Sports.ru Александра Лихачева.