Илья Михеев: «Хотелось бы, чтобы «Авангард» взял Кубок Гагарина. Рябыкин чуть подразвяжет руки в нападении, но какие-то моменты Хартли оставит»

хочет, чтобы выиграл -2023.

Ранее нападающий играл за клуб в КХЛ.

«Смотреть КХЛ есть возможность, но разница во времени большая, не всегда удается.

Хотелось бы, чтобы «Авангард» взял Кубок Гагарина, Казань хороший состав собирает, но я буду за Омск переживать.

Новым главным тренером «Авангарда» стал ? Мне кажется, у Рябыкина свое видение [игры]. Чуть подразвяжет руки в нападении, но какие-то моменты Боба [Хартли] оставит. Дмитрий Анатольевич смотрел много на работу Хартли, думал.

Хоккей по Рябыкину? Думаю, сложно сказать, как сейчас будет. Игра в защите плюс-минус должна быть та же», – сказал нападающий .