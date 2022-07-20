Илья Михеев: «Хотелось бы, чтобы «Авангард» взял Кубок Гагарина. Рябыкин чуть подразвяжет руки в нападении, но какие-то моменты Хартли оставит»

Теги Ак Барс Авангард Ванкувер Дмитрий Рябыкин Боб Хартли НХЛ КХЛ Кубок Гагарина Илья Михеев Матч ТВ Хоккей

Илья Михеев хочет, чтобы «Авангард» выиграл Кубок Гагарина-2023.

Ранее нападающий играл за клуб в КХЛ.

«Смотреть КХЛ есть возможность, но разница во времени большая, не всегда удается.

Хотелось бы, чтобы «Авангард» взял Кубок Гагарина, Казань хороший состав собирает, но я буду за Омск переживать.

Новым главным тренером «Авангарда» стал Дмитрий Рябыкин? Мне кажется, у Рябыкина свое видение [игры]. Чуть подразвяжет руки в нападении, но какие-то моменты Боба [Хартли] оставит. Дмитрий Анатольевич смотрел много на работу Хартли, думал.

Хоккей по Рябыкину? Думаю, сложно сказать, как сейчас будет. Игра в защите плюс-минус должна быть та же», – сказал нападающий «Ванкувера».

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные