Дэн Мильштейн: «Отдыхали с Кузьменко на яхте, к нам приехал Михеев, он выслушал Андрея и сказал: «Я бы на твоем месте поехал в «Ванкувер»

рассказал о деталях перехода в «Ванкувер».

– Илья Михеев ушел из «Торонто» и получил 19 млн долларов на четыре года в «Ванкувере». Он поднял свою зарплату в три раза. Как это вышло? И почему «Кэнакс»?

– Михеев находился в Омске. Мы с ним проверяли список команд. Перед началом чемпионата «Мэйпл Лифс» были в курсе, что Илья доигрывает последний сезон в этом клубе и выходит на свободный рынок. «Торонто» поступил высококлассно, дал Илье спокойно доиграть, никуда его не менял.

Имелись два списка команд – приоритетный А и В, но в них не было. Любопытно, что месяц назад команду в себе искал . Он прилетел в Америку, мы отдыхали на яхте, и к нам приехал Илья – он как раз был в Майами вместе с женой Кристиной.

Андрей советовался, какой клуб из финалистов ему выбрать. Михеев внимательно выслушал Кузьменко и сказал: «Я бы на твоем месте поехал в «Ванкувер».

И вот в среду эти слова вернулись к Илье. До позавчерашнего дня «Кэнакс» не участвовали в переговорах по Михееву. Но оказалось, что «Ванкувер» очень пристально за ним наблюдал.

И в решающий момент вышел с отличным предложением. Илья долго изучал список команд, и «Кэнакс» в нем поднимался все выше и выше. А в итоге стал окончательным фаворитом.

– Не повлияет ли на Кузьменко, что в атаку пришел Михеев? Теперь Андрей может быть сдвинут в третье звено.

– Думаю, что не повлияет. И вы это увидите по ходу чемпионата, – сказал агент российского форварда.