Шипачев о Знарке: «У нас отличное общение. Давно знаю, что он требует и что надо делать»

Вадим Шипачев поделился ожиданиями от работы с Олегом Знарком в «Ак Барсе».
Ранее 35-летний форвард пересекался с нынешним главным тренером казанского клуба в СКА и сборной России.
– Олег Знарок – тренер, которого вы прекрасно знаете. Насколько важно, что он сейчас возглавил «Ак Барс»?
– Это немаловажный фактор. Те ребята, которые сюда пришли, тоже понимали, кто будет тренером. И пока все нормально.
У нас отличное общение с Олегом Валерьевичем. По большому счету я давно знаю, что он требует и что нам надо делать.
Это упрощает рабочий процесс, – сказал Шипачев.