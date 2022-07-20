Шипачев о Знарке: «У нас отличное общение. Давно знаю, что он требует и что надо делать»

поделился ожиданиями от работы с Олегом Знарком в .

Ранее 35-летний форвард пересекался с нынешним главным тренером казанского клуба в СКА и сборной России.

– – тренер, которого вы прекрасно знаете. Насколько важно, что он сейчас возглавил «Ак Барс»?

– Это немаловажный фактор. Те ребята, которые сюда пришли, тоже понимали, кто будет тренером. И пока все нормально.

У нас отличное общение с Олегом Валерьевичем. По большому счету я давно знаю, что он требует и что нам надо делать.

Это упрощает рабочий процесс, – сказал Шипачев.