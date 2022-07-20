Хет-трик Шипачева помог его команде победить в двусторонке «Ак Барса» – 6:4 после 0:4. Вадим играл с Радуловым и Кагарлицким

Хет-трик Вадима Шипачева помог его команде победить в двусторонке «Ак Барса».
«Ак Барс» провел первый двусторонний матч на клубной базе в Казани в рамках предсезонных сборов.
Тренерский штаб поделил игроков на «Зеленых» и «Белых» – команды сыграли три периода по 30 минут «грязного» времени.
Игра завершилась победой команды «Белых» со счетом 6:4, причем по ее ходу они уступали 0:4.
Двусторонний матч
«Зеленые» – «Белые» – 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)
1:0 – Галимов (Зарипов)
2:0 – Галимов (Зарипов)
3:0 – Петров
4:0 – Сафонов
4:1 – Шипачев (Радулов)
4:2 – Шипачев (Кагарлицкий)
4:3 – Дыняк (Глухов)
4:4 – Шипачев
4:5 – Кагарлицкий
4:6 – Глухов (ПВ)
Состав «Зеленых»:
Амир Мифтахов (Вячеслав Пекса);
Дмитрий Юдин – Василий Токранов, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Петров;
Кристиан Хенкель – Никита Лямкин, Даниил Тарасов – Артем Галимов – Данис Зарипов;
Кирилл Адамчук – Александр Любчич, Тимофей Жулин – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков.
Состав «Белых»:
Тимур Билялов;
Вячеслав Войнов – Динар Хафизуллин, Дмитрий Кагарлицкий – Вадим Шипачев – Александр Радулов;
Максим Чудинов – Никита Евсеев, Никита Дыняк – Александр Бурмистров – Михаил Глухов;
Константин Лучевников – Марк Янчевский, Кирилл Панюков – Дмитрий Кателевский – Артур Бровкин.