Хет-трик Шипачева помог его команде победить в двусторонке «Ак Барса» – 6:4 после 0:4. Вадим играл с Радуловым и Кагарлицким

Хет-трик Вадима Шипачева помог его команде победить в двусторонке .

«Ак Барс» провел первый двусторонний матч на клубной базе в Казани в рамках предсезонных сборов.

Тренерский штаб поделил игроков на «Зеленых» и «Белых» – команды сыграли три периода по 30 минут «грязного» времени.

Игра завершилась победой команды «Белых» со счетом 6:4, причем по ее ходу они уступали 0:4.

Двусторонний матч

«Зеленые» – «Белые» – 4:6 (2:0, 2:3, 0:3)

1:0 – Галимов (Зарипов)

2:0 – Галимов (Зарипов)

3:0 – Петров

4:0 – Сафонов

4:1 – Шипачев (Радулов)

4:2 – Шипачев (Кагарлицкий)

4:3 – Дыняк (Глухов)

4:4 – Шипачев

4:5 – Кагарлицкий

4:6 – Глухов (ПВ)

Состав «Зеленых»:

Амир Мифтахов (Вячеслав Пекса);

Дмитрий Юдин – Василий Токранов, Станислав Галиев – Кирилл Семенов – Кирилл Петров;

Кристиан Хенкель – Никита Лямкин, Даниил Тарасов – Артем Галимов – Данис Зарипов;

Кирилл Адамчук – Александр Любчич, Тимофей Жулин – Илья Сафонов – Дмитрий Воронков.

Состав «Белых»:

Тимур Билялов;

Вячеслав Войнов – Динар Хафизуллин, – Вадим Шипачев – ;

Максим Чудинов – Никита Евсеев, Никита Дыняк – Александр Бурмистров – Михаил Глухов;

Константин Лучевников – Марк Янчевский, Кирилл Панюков – Дмитрий Кателевский – Артур Бровкин.