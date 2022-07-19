Шипачев о Радулове: «Саша очень заряженный. У него столько эмоций, как будто 20-летний пацан по раздевалке носится и что-то орет»

поделился мнением об .

– Вы уже провели в Казани двустороннюю тренировку, выходя в одном звене с Дмитрием Кагарлицким и Александром Радуловым. Когда вы последний раз играли в одной тройке с Раду?

– Наверное, на домашнем этапе Евротура, когда собрали звено, где играли я, Радулов и Илюха Ковальчук. Но это было давно.

– Я посмотрел, как «Ак Барс» просто ходил в бассейн – даже там Радулов что-то кричал, ворчал, бегал по бортику. А как с ним в звене играть?

– Да, Саша очень заряженный, постоянно в движении. У него столько эмоций, как будто 20-летний пацан по раздевалке носится и что-то орет. Хороший хоккеист, тонизирует команду, – сказал нападающий .