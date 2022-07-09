41-летний Зарипов подпишет новый контракт с «Ак Барсом» на 12-15 млн рублей. Сначала хотел 20 млн

Зарплата по новому контракту с составит 12-15 миллионов рублей.

Казанский клуб и 41-летний нападающий договорились о подписании нового соглашения, сообщает «Бизнес Online».

Зарипов уведомил клуб о желании продолжить карьеру три месяца назад, но стороны согласовали условия договора только сейчас.

Изначально игроков настаивал на зарплате в 20 миллионов рублей, как и в прошлом сезоне, но позже пошел на уступки и подпишет контракт с окладом 12-15 млн рублей.

В прошлом сезоне нападающий сыграл 24 матча в регулярном чемпионате и набрал 11 (4+7) очков. В 3 играх плей-офф отметился 1 (0+1) баллом.

Зарипов – единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина. В профессиональном хоккее он с 1996 года.