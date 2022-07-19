Кожевников о календаре КХЛ: «Играть по 70 матчей – нужно мастерство. В противном случае болельщики могут заснуть»

высказался о календаре нового сезона .

– Нравится ли вам календарь регулярного чемпионата-2022/23?

– Самое главное, чтобы он понравился хоккеистам. Играть по 70 матчей за чемпионат – тут нужно мастерство. В противном случае болельщики могут не понять – и заснуть.

– У вас есть сомнения в этом мастерстве?

– Ну, мы же все видели Пекин. Результат, в общем-то, есть – серебро, а вот игра как-то не запомнилась. Это отражение уровня нашей лиги.

– Какие клубы в плюсе от нынешнего календаря?

– Западной конференции и особенно московскому региону будет полегче, многие матчи у них – автобусные. А вот Дальнему Востоку по традиции есть чему позавидовать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.