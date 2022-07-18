Адвокат Федотова об иске к призывной комиссии: «Если решение признают незаконным, Иван вернется. Когда ждать решения суда? Сложно прогнозировать»

Теги Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Адвокат Ивана Федотова рассказал о ходе рассмотрения иска с требованием отменить решение призывной комиссии. 

«Пока мы ждем решения суда. Его еще нет, но надеюсь, что в течение недели будет какая-то информация.

Если решение будет признано незаконным, то он вернется назад, вне зависимости от того, проходит ли он уже службу или нет. Когда именно ждать решения суда? Сложно прогнозировать», – сказал Алексей Пономарев.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные