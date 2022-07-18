Адвокат Федотова: «Физическое и ментальное состояние Ивана оптимальное, старается духом не падать. Надеется, что вернется к хоккейному поприщу»

Адвокат Ивана Федотова рассказал о состоянии хоккеиста в войсковой части.

Вратарь сборной России был задержан 1 июля в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Игрок, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Пока все хорошо, он чувствует себя нормально, поддерживает физическую форму. В целом физическое и ментальное состояние оптимальное, старается духом не падать.

Надеется, что вернется к своему хоккейному поприщу. Благодарит всех за поддержку», – сказал Алексей Пономарев.