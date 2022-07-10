Дэн Мильштейн: «Анахайм» подарил Кузьменко доску для серфинга. Тренер пошутил: «Пусть передаст ее Минтюкову. У меня теперь другой любимый русский игрок»

рассказал о выборе Павла Минтюкова на драфте .

Защитник был задрафтован под 10-м номером.

– Представьте вашего клиента Павла Минтюкова, который был выбран выше всех на драфте. Какого защитника может получить сборная России?

– Паша родился в Москве. Мы познакомились, когда ему было 16 лет. Мне позвонил главный скаут нашей компании Gold Star Александр Тыжных: «У тебя есть шанс один из миллиона. Нужно, чтобы ты встретился с Минтюковым». И выслал его видео.

А я как раз находился в Москве. В отель приехал Паша со своей семьей. И железно сказал: «Я хочу играть в Северной Америке. Я хочу работать с вами. Мое желание – в 17 лет попасть на драфт канадских юниорских лиг и развиваться как защитник в CHL».

Мы его поставили на драфт, клуб «Сагино» выбрал Минтюкова. Паша уехал в ковидный год. Там отменили сезон в канадских лигах. Мы его возили на сборы. Интересно, что он приехал в Америку за день до того, как в Тампе прошел парад с Кубком Стэнли.

Он свой первый день провел с Кучеровым и Василевским, когда они на яхте отмечали победу и пили шампанское из серебряной чаши.

Минтюков – очень умный и самостоятельный парень. Суперталантливый. Мы понимали, что Паша будет выбран между номерами 7 и 12. Его очень хотел , но «Кэнакс» выбирали 15-ми.

Почему «Анахайм» – генменеджером этого клуба стал Пэт Вербик. Он работал вторым в «Тампе» со Стивом Айзерманом. Потом был вторым в «Детройте». Он брал русских на драфте, выменивал Мишу Сергачева из «Монреаля», отвечал за селекцию игроков. Он играл с русскими, а как менеджер сделал на русских свою карьеру. «Анахайм» не выбирал россиян 11 лет, но теперь все изменилось.

Две недели назад, кстати, представители «Анахайма» встречались с . И подарили ему доску для серфинга. Известно, что Андрей очень увлекается этим видом спорта.

И вот теперь после драфта тренер «Дакс» пошутил: «Пусть Кузьменко передаст доску Минтюкову. У меня теперь другой любимый русский игрок», – сказал агент.

Четверо наших в «Каролине» (а когда-то не выбирали 17 лет), швед Суздалев из Хабаровска и канадец Жилкин из Москвы. Второй день драфта НХЛ-2022