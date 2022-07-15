«Федотов должен был думать о своем будущем – все же не 18 лет, а 25, он давно в призывном возрасте». Захаркин об Иване

Бывший тренер сборной России высказался о призыве в армию.

ответил на вопросы о вратаре «Филадельфии», который был отправлен в военную часть в Северодвинске.

– Как вам история с призывом Федотова на военную службу? Человек подписал контракт с «Филадельфией», и «вдруг» выясняется, что он не служил в армии.

– Удивила, конечно, эта история. Я, правда, не знаю всех нюансов. Но вообще не помню таких случаев в истории российского хоккея. В армейских клубах, где я работал, вопрос со службой всегда решался руководством – мы, тренеры, об этом даже не думали. Для этого есть менеджеры, директора, юристы, агенты игроков, они должны об этом думать. Все же хоккеисты доверяют клубам свою судьбу.

В советское время все проще решалось – хоккеисты могли проходить службу в армии, играя за ЦСКА, СКА. Профсоюзные клубы устраивали игроков в ВУЗы, где есть военная кафедра. Этот вопрос был урегулирован, им занимался, как правило, начальник команд.

– Говорят, Федотову мстят за то, что он не захотел продолжить карьеру в ЦСКА

– Это из области предположений. Я не могу оперировать фактами в этом деле. Удивился, конечно, когда узнал об этой истории. Игрок тоже должен думать о своем будущем. Федотову все же не 18 лет, а 25, он давно в призывном возрасте, – сказал Захаркин.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. Хоккеист попросил медицинскую помощь в сборном пункте военкомата и был доставлен в военно-морской госпиталь.

В итоге обладатель Кубка Гагарина в составе , в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был призван в армию и отправлен в Северодвинск.