Сергачев о Федотове: «Мне жалко его карьеру – серебро Олимпиады, вытащил ЦСКА. Надеюсь, он все перетерпит, я его поддерживаю»

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Михаил Сергачев высказался о призыве Ивана Федотова на военную службу.

1 июля вратарь сборной России был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Обладатель Кубка Гагарина в составе ЦСКА, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был отправлен в Северодвинск.

«Мне жалко его карьеру. Он выиграл серебро Олимпиады, вытащил ЦСКА, выиграл для них кубок.

Надеюсь, он все перетерпит. Здесь тяжело что-то говорить. Я его поддерживаю. Я не знаю, кто и что. Но могу сказать, что мне жаль его как человека», – сказал российский защитник «Тампы».

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