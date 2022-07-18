Свитов о Мирошниченко: «Здорово, что Ваня попал в «Вашингтон» – там и Овечкин, и Кузя, и Орлов. Там русских всегда встретят со всей душой»

высказался о выборе «Вашингтоном» на драфте .

«Кэпиталс» взяли 18-летнего нападающего под 20-м номером.

«В ближайшее время мы ждем Мирошниченко в Омске. Курс лечения [от лимфомы Ходжкина] он прошел, но больше расскажет доктор, который и предоставит нам всю необходимую документацию.

Само собой, сначала он будет тренироваться в индивидуальном порядке, но ему еще нужно будет пройти курс реабилитации, восстановления, полное медобследование, потому что дело нешуточное. Мы дорожим игроками, отношение к ребятам должно быть на высшем уровне.

Я рад за всех ребят, которых выбрали на драфте НХЛ. Дай бог, что у многих появится шанс, и они с головой отнесутся к такому вызову. Что касается Вани – здорово, что он попал в . Там и Саня Овечкин, и Кузя, и Димка Орлов. Думаю, они русских всегда встретят со всей душой», – сказал руководитель направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в .