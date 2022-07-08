Мирошниченко – 20-й номер драфта НХЛ («Вашингтон»). Игрок «Авангарда» пропустил часть сезона из-за лимфомы Ходжкина

«Вашингтон» выбрал форварда Ивана Мирошниченко под 20-м номером на драфте НХЛ.
«Авангард» в начале марта объявил, что 18-летний хоккеист проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у игрока была выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.
В июне сообщалось, что нападающий омского клуба прошел курс лечения, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.
Мирошниченко провел прошедший сезон в команде «Омские Крылья» в ВХЛ. Он набрал 16 (10+6) очков в 31 матче при среднем игровом времени 15:36.
В 2021 году Мирошниченко в составе сборной России выиграл Кубок Глинки/Гретцки (9 очков в 5 матчах турнира, 4+5) и стал серебряным призером юниорского ЧМ (8 очков в 7 матчах турнира, 6+2).