Мирошниченко – 20-й номер драфта НХЛ («Вашингтон»). Игрок «Авангарда» пропустил часть сезона из-за лимфомы Ходжкина

выбрал форварда Ивана Мирошниченко под 20-м номером на драфте .

в начале марта объявил, что 18-летний хоккеист проходит лечение в Германии. Сообщалось, что у игрока была выявлена лимфома Ходжкина – злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

В июне сообщалось, что нападающий омского клуба прошел курс лечения, допущен к тренировкам и готов играть в следующем сезоне.

Мирошниченко провел прошедший сезон в команде в . Он набрал 16 (10+6) очков в 31 матче при среднем игровом времени 15:36.

В 2021 году Мирошниченко в составе сборной России выиграл Кубок Глинки/Гретцки (9 очков в 5 матчах турнира, 4+5) и стал серебряным призером юниорского ЧМ (8 очков в 7 матчах турнира, 6+2).