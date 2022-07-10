Мирошниченко о драфте: «Представить не мог, что «Вашингтон» выберет меня в первом раунде»

высказался о том, что «Вашингтон» выбрал его под 20-м номером на драфте .

«Готовился к драфту целый сезон. До болезни думал, что меня выберут пораньше, но в нынешних обстоятельствах, честно, даже представить не мог, что выберет меня в первом раунде.

Как себя чувствую? Супер! Сначала было тяжело, последние несколько месяцев легче. Сейчас ненадолго останусь в США, а потом надо вернуться к команде в .

Во взрослом хоккее другие скорости, мощности, надо учиться побыстрее мыслить, переходить на другой уровень», – сказал форвард.