Свитов о назначении Рябыкина главным тренером «Авангарда»: «Человек-кремень, ему пора расти. Дай бог, чтобы все удалось»

высказался о назначении Дмитрия Рябыкина главным тренером .

«Моя задача – ребят готовить, но всегда должен быть диалог, какой-то разговор. Молчать точно никто не будет. Думаю, что у всего тренерского штаба «Авангарда» будут вопросы ко мне по ребятам, по их подготовке, по статистике. Мы будем все предоставлять для главной команды.

стал главным тренером «Авангарда»? Думаю, что все получится. Он человек-кремень, много лет проработал помощником, ему пора расти. Дай бог, чтобы все удалось, к тому же символично, что он стал тренером именно в тот сезон, когда команда возвращается из Балашихи. Дмитрий Анатольевич – уважаемый человек в Омске, он много лет отдал «Авангарду» как игрок и как тренер», – сказал руководитель направления по развитию команд ВХЛ/МХЛ в «Авангарде».