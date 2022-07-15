Кристиан Ярош: «В Омске еще не так много посмотрел, но все, что видел, очень понравилось. Академия «Авангарда» и новая арена – великолепны»

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Кристиан Ярош поделился впечатлениями об «Авангарде» и Омске.

15 июля «Авангард» впервые за четыре года провел тренировку в Омске.

«Эмоции потрясающие, сегодня было крайне приятно выйти на лед.

Поддержка трибун придавала колоссальную энергию, невероятные впечатления. В Омске мне еще удалось не так много посмотреть, но все, что я видел, мне очень понравилось. Академия «Авангарда» и новая арена – великолепны.

Никого из ребят раньше я не знал, но сейчас мы уже подружились. Они мне помогают и языковой барьер преодолевать, и в работе на льду.

Какого Яроша увидим в «Авангарде»? Я двусторонний защитник, подключаюсь к атаке и помогаю обороне. Также я хорош в меньшинстве и могу показывать достаточно интенсивный хоккей.

Брошу ли я вызов Дмитрию Рябыкину по забитым шайбам? Я уверен, что он был потрясающим игроком, и мне будет сложно его переплюнуть», – сказал словацкий защитник.

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