Рябыкин о том, когда к «Авангарду» присоединятся легионеры: «Буше и Бродхерст будут скоро, заминка с визами. Найт приедет 1 августа»

Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос, когда к команде присоединятся легионеры.
– Найт, Буше, Бродхерст – когда их ждать в расположении команды?
– Надеемся, Буше и Броуди будут уже скоро. Небольшая заминка с визами, ждем. Найт приедет 1 августа в Сочи.
– Как решается проблема с центральными нападающими? Рассматриваете ли вы Телегина на эту позицию?
– На данный момент у нас есть три добротных центра: Найт, Бродхерст, Малыхин. За четвертое место ребятам придется побороться.
Трансферное окно закрывается в декабре. До этого момента будем смотреть за работой ребят.
Что касается Ивана Телегина, он может играть и с краю, и в центре. Мы в нем уверены.
Будем обращать внимание на важный компонент игры – вбрасывание, попробуем на позиции центрального разных игроков. Семен Асташевский, Никита Михайлов, например. Мы дадим шансы молодым игрокам, посмотрим, как они себя проявят, – сказал Дмитрий Рябыкин.