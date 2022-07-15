Рябыкин о том, когда к «Авангарду» присоединятся легионеры: «Буше и Бродхерст будут скоро, заминка с визами. Найт приедет 1 августа»

Теги Авангард Дмитрий Рябыкин КХЛ Федор Малыхин Иван Телегин Корбан Найт Рид Буше Алекс Бродхерст Никита Михайлов Семен Асташевский Хоккей

Главный тренер «Авангарда» ответил на вопрос, когда к команде присоединятся легионеры.

– Найт, Буше, Бродхерст – когда их ждать в расположении команды?

– Надеемся, Буше и Броуди будут уже скоро. Небольшая заминка с визами, ждем. Найт приедет 1 августа в Сочи.

– Как решается проблема с центральными нападающими? Рассматриваете ли вы Телегина на эту позицию?

– На данный момент у нас есть три добротных центра: Найт, Бродхерст, Малыхин. За четвертое место ребятам придется побороться.

Трансферное окно закрывается в декабре. До этого момента будем смотреть за работой ребят.

Что касается Ивана Телегина, он может играть и с краю, и в центре. Мы в нем уверены.

Будем обращать внимание на важный компонент игры – вбрасывание, попробуем на позиции центрального разных игроков. Семен Асташевский, Никита Михайлов, например. Мы дадим шансы молодым игрокам, посмотрим, как они себя проявят, – сказал Дмитрий Рябыкин.

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