Рябыкин о том, когда к «Авангарду» присоединятся легионеры: «Буше и Бродхерст будут скоро, заминка с визами. Найт приедет 1 августа»

Главный тренер ответил на вопрос, когда к команде присоединятся легионеры.

– Найт, Буше, Бродхерст – когда их ждать в расположении команды?

– Надеемся, Буше и Броуди будут уже скоро. Небольшая заминка с визами, ждем. Найт приедет 1 августа в Сочи.

– Как решается проблема с центральными нападающими? Рассматриваете ли вы Телегина на эту позицию?

– На данный момент у нас есть три добротных центра: Найт, Бродхерст, Малыхин. За четвертое место ребятам придется побороться.

Трансферное окно закрывается в декабре. До этого момента будем смотреть за работой ребят.

Что касается , он может играть и с краю, и в центре. Мы в нем уверены.

Будем обращать внимание на важный компонент игры – вбрасывание, попробуем на позиции центрального разных игроков. Семен Асташевский, , например. Мы дадим шансы молодым игрокам, посмотрим, как они себя проявят, – сказал .