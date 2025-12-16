  • Спортс
Бобровский делит с Холлом 10-е место в истории НХЛ по победам без учета серий буллитов (407). Сергей – рекордсмен среди вратарей из Европы по этому показателю

Сергей Бобровский делит 10-е место в истории НХЛ по победам без буллитов .

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел 777-й матч в регулярных чемпионатах НХЛ, сыграв с «Тампой» (5:2). 

Победа стала для 37-летнего россиянина 443-й за карьеру. Он занимает 9-е место в истории лиги по их числу, на 8-м месте идет Терри Савчак (445). 

При этом победа без учета серий буллитов (введены в сезоне-2005/06) стала для Бобровского 407-й за карьеру. Он делит 10-е место в истории лиги по этому показателю с Гленом Холлом. 

Выше идут Мартин Бродер (649 в 1266 играх), Патрик Руа (551 в 1029), Марк-Андре Флери (509 в 1051), Эд Белфор (481 в 963), Кертис Джозеф (447 в 943), Терри Савчак (445 в 971), Жак Плант (437 в 837), Роберто Луонго (437 в 1044) и Тони Эспозито (423 в 886). 

Бобровский является рекордсменом среди вратарей из Европы по этому показателю. Второе место занимает Хенрик Лундквист (Швеция, 398 в 887), третье – Доминик Гашек (Чехия, 383 в 735). 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
