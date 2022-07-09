Кожевников об «Авангарде» и возможной серии из 12 гостевых игр на старте: «Для Рябыкина и команды это станет приговором»

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Александр Кожевников назвал 12-матчевую гостевую серию «Авангарда» на старте приговором.

– Мне бросилось в глаза, что НХЛ, едва выдав «Колорадо» Кубок Стэнли, уже через неделю проинформировала о расписании на следующий чемпионат. У нас Кубок Гагарина был разыгран два месяца назад, но с календарем пока туман. Это огорчает, хотя видим такую картину, увы, не в первый раз.

Еще больше меня огорчает слух о том, что из-за задержки со стадионом «Авангард» может начать чемпионат серией из 12 гостевых матчей. На мой взгляд, это скандал. 

– Почему?

– В последние годы «Авангард» привык к щадящим условиям, фактически он существовал как клуб Западной конференции, в которой летают по минимуму. Теперь «ястребы» возвращаются в родной Омск – и нагрузки с перелетами будут максимальными, почти как у Дальнего Востока.

С симпатией отношусь к Дмитрию Рябыкину, но он получил не самое лучшее тренерское наследство, плюс, возможно, 12 гостевых игр для дебюта. «Амур» и «Адмирал» с их огромным опытом после четырехматчевой выездной серии с трудом восстанавливаются. А тут «Авангард» получает три турне подряд! Команда после такого старта будет просто разобрана. И это не прогноз – это физиология.

Вот и получается, что для Рябыкина и его команды такой старт станет приговором, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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