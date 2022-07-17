Петри про обмен в «Питтсбург»: «Увидел пропущенный звонок от генменеджера «Монреаля» и подумал: «Так, что-то случилось»

Защитник Джефф Петри прокомментировал обмен из в «Питтсбург».

«У меня был пропущенный звонок от генерального менеджера «Монреаля». Я подумал: «Так, что-то случилось».

Когда я взял телефон, мне позвонил агент и сообщил мне обо всем, а я пошел и сказал жене и детям. Все очень обрадовались, и я рад переходу в «Питтсбург».

Со мной связывались несколько парней из команды. был в числе первых, кто написал мне и поприветствовал. Было приятно получить сообщения от него, Летанга и других ребят», – сказал Петри.

Петри стал самым высокооплачиваемым защитником «Питтсбурга». В команде кэпхит больше только у Кросби