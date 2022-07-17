Генменеджер «Монреаля»: «Мэтисон – тот, кто нам нужен. «Питтсбург» не хотел его отдавать, мы настояли»

Генеральный менеджер Кент Хьюз прокомментировал обмен с .

«Пингвинс» получили защитника и нападающего , а «Канадиенс» достались защитник и выбор в четвертом раунде драфта НХЛ-2023.

«Я хорошо знаю Майка как человека. Он способен на данном этапе карьеры помочь нашим молодым игрокам. Он отличный человек и может принести большую пользу нашему клубу.

Он очень здорово катается, и, учитывая наш игровой стиль, мы верим, что он нам поможет. Могу сказать, что «Питтсбург» совершенно не хотел его отдавать, но мы настаивали. Он тот игрок, который нам нужен», – сказал Хьюз.