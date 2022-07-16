Петри стал самым высокооплачиваемым защитником «Питтсбурга». В команде кэпхит больше только у Кросби

– второй в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов .

«Пингвинс» выменяли 34-летнего защитника у .

Таким образом, Петри, у которого кэпхит равен 6,25 миллиона долларов, становится самым высокооплачиваемым защитником команды.

Информации о том, что «Канадиенс» удержат часть зарплаты Петри в своей платежной ведомости, не поступало. У ранее продлившего контракт кэпхит составляет 6,1 млн долларов.

В составе «Питтсбурга» среднегодовая зарплата больше только у одного хоккеиста – капитана (8,7 млн долларов).

Также по средней зарплате Петри превосходит – у россиянина кэпхит составляет 6,1 млн долларов.