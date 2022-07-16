Петри стал самым высокооплачиваемым защитником «Питтсбурга». В команде кэпхит больше только у Кросби

Джефф Петри – второй в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов «Питтсбурга».
«Пингвинс» выменяли 34-летнего защитника у «Монреаля».
Таким образом, Петри, у которого кэпхит равен 6,25 миллиона долларов, становится самым высокооплачиваемым защитником команды.
Информации о том, что «Канадиенс» удержат часть зарплаты Петри в своей платежной ведомости, не поступало. У ранее продлившего контракт Криса Летанга кэпхит составляет 6,1 млн долларов.
В составе «Питтсбурга» среднегодовая зарплата больше только у одного хоккеиста – капитана Сидни Кросби (8,7 млн долларов).
Также по средней зарплате Петри превосходит Евгения Малкина – у россиянина кэпхит составляет 6,1 млн долларов.