Петри стал самым высокооплачиваемым защитником «Питтсбурга». В команде кэпхит больше только у Кросби

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Джефф Петри – второй в списке самых высокооплачиваемых хоккеистов «Питтсбурга».

«Пингвинс» выменяли 34-летнего защитника у «Монреаля».

Таким образом, Петри, у которого кэпхит равен 6,25 миллиона долларов, становится самым высокооплачиваемым защитником команды.

Информации о том, что «Канадиенс» удержат часть зарплаты Петри в своей платежной ведомости, не поступало. У ранее продлившего контракт Криса Летанга кэпхит составляет 6,1 млн долларов.

В составе «Питтсбурга» среднегодовая зарплата больше только у одного хоккеиста – капитана Сидни Кросби (8,7 млн долларов).

Также по средней зарплате Петри превосходит Евгения Малкина – у россиянина кэпхит составляет 6,1 млн долларов.

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