Генменеджер «Питтсбурга»: «Мэтисон – хороший игрок, просто Петри на данный момент подходит нам немного лучше»

Теги Питтсбург Монреаль НХЛ Рон Хекстолл Джефф Петри Майк Мэтисон Хоккей

Генменеджер «Питтсбурга» считает, что новый защитник Джефф Петри хорошо подходит команде. 

Клуб выменял его у «Монреаля» вместе с форвардом Райаном Пелингом, отдав защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023. 

«Когда вы приобретаете хороших игроков, приходится отказываться от хороших игроков. Майк Мэтисон – хороший игрок. Мы, безусловно, ценим Майка, но нам просто кажется, что Джефф на данный момент подходит нам немного лучше.

Он может проводить на льду много времени, играть в разных ситуациях. Мы довольны нашей ситуацией с праворукими защитниками.

Когда появилась возможность добавить игрока уровня Джеффа Петри, мы посчитали, что это нам подходит», – сказал Рон Хекстолл

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