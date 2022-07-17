Генменеджер «Питтсбурга»: «Мэтисон – хороший игрок, просто Петри на данный момент подходит нам немного лучше»

Генменеджер «Питтсбурга» считает, что новый защитник Джефф Петри хорошо подходит команде.
Клуб выменял его у «Монреаля» вместе с форвардом Райаном Пелингом, отдав защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023.
«Когда вы приобретаете хороших игроков, приходится отказываться от хороших игроков. Майк Мэтисон – хороший игрок. Мы, безусловно, ценим Майка, но нам просто кажется, что Джефф на данный момент подходит нам немного лучше.
Он может проводить на льду много времени, играть в разных ситуациях. Мы довольны нашей ситуацией с праворукими защитниками.
Когда появилась возможность добавить игрока уровня Джеффа Петри, мы посчитали, что это нам подходит», – сказал Рон Хекстолл.