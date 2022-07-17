Генменеджер «Питтсбурга»: «Мэтисон – хороший игрок, просто Петри на данный момент подходит нам немного лучше»

Генменеджер считает, что новый защитник Джефф Петри хорошо подходит команде.

Клуб выменял его у вместе с форвардом Райаном Пелингом, отдав защитника и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023.

«Когда вы приобретаете хороших игроков, приходится отказываться от хороших игроков. Майк Мэтисон – хороший игрок. Мы, безусловно, ценим Майка, но нам просто кажется, что Джефф на данный момент подходит нам немного лучше.

Он может проводить на льду много времени, играть в разных ситуациях. Мы довольны нашей ситуацией с праворукими защитниками.

Когда появилась возможность добавить игрока уровня , мы посчитали, что это нам подходит», – сказал .