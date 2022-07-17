Генменеджер «Монреаля» о Петри: «Обмен в команду из США облегчит жизнь ему и его семье. Важно и то, что «Питтсбург» идет ва-банк в погоне за Кубком Стэнли»

Теги Питтсбург Монреаль Кубок Стэнли НХЛ Кент Хьюз Джефф Петри Хоккей

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз высказался об обмене Джеффа Петри

Защитник перешел в «Питтсбург» вместе с форвардом Райаном Пелингом в обмен на защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023. 

«Он был очень благодарен за то, что переходит в команду из США. Как мы все знаем, это облегчит жизнь ему или его семье. Важно и то, что эта команда идет ва-банк в погоне за Кубком Стэнли.

Для нас в этой сделке было важно получить защитника. Мэтисон в «Питтсбурге» играл в топ-4 и сможет заменить Джеффа с точки зрения контроля шайбы. Кроме того, Майк сможет помочь нашим молодым игрокам», – сказал Кент Хьюз. 

Семья хоккеиста (жена и четверо детей) живет в штате Мичиган. Сообщалось, что они покинули Квебек из-за недовольства санитарными ограничениями в провинции на фоне пандемии коронавируса.

В прошлом сезоне Петри запросил обмен из «Канадиенс». 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные