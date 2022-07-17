Генменеджер «Монреаля» о Петри: «Обмен в команду из США облегчит жизнь ему и его семье. Важно и то, что «Питтсбург» идет ва-банк в погоне за Кубком Стэнли»

Генеральный менеджер Кент Хьюз высказался об обмене .

Защитник перешел в вместе с форвардом Райаном Пелингом в обмен на защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023.

«Он был очень благодарен за то, что переходит в команду из США. Как мы все знаем, это облегчит жизнь ему или его семье. Важно и то, что эта команда идет ва-банк в погоне за .

Для нас в этой сделке было важно получить защитника. Мэтисон в «Питтсбурге» играл в топ-4 и сможет заменить Джеффа с точки зрения контроля шайбы. Кроме того, Майк сможет помочь нашим молодым игрокам», – сказал Кент Хьюз.

Семья хоккеиста (жена и четверо детей) живет в штате Мичиган. Сообщалось, что они покинули Квебек из-за недовольства санитарными ограничениями в провинции на фоне пандемии коронавируса.

В прошлом сезоне Петри запросил обмен из «Канадиенс».