Генменеджер «Монреаля» о Петри: «Обмен в команду из США облегчит жизнь ему и его семье. Важно и то, что «Питтсбург» идет ва-банк в погоне за Кубком Стэнли»

Генеральный менеджер «Монреаля» Кент Хьюз высказался об обмене Джеффа Петри.
Защитник перешел в «Питтсбург» вместе с форвардом Райаном Пелингом в обмен на защитника Майка Мэтисона и выбор в 4-м раунде драфта НХЛ-2023.
«Он был очень благодарен за то, что переходит в команду из США. Как мы все знаем, это облегчит жизнь ему или его семье. Важно и то, что эта команда идет ва-банк в погоне за Кубком Стэнли.
Для нас в этой сделке было важно получить защитника. Мэтисон в «Питтсбурге» играл в топ-4 и сможет заменить Джеффа с точки зрения контроля шайбы. Кроме того, Майк сможет помочь нашим молодым игрокам», – сказал Кент Хьюз.
Семья хоккеиста (жена и четверо детей) живет в штате Мичиган. Сообщалось, что они покинули Квебек из-за недовольства санитарными ограничениями в провинции на фоне пандемии коронавируса.
В прошлом сезоне Петри запросил обмен из «Канадиенс».