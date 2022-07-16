Рашевский об армии: «Я студент, планирую идти в магистратуру. Военкомат регулярно посещаю, отмечаюсь. Никаких проблем нет»

Форвард заявил, что у него нет никаких проблем с военкоматом.

– Тебя сильно напрягла история с призывом в армию вратаря Ивана Федотова? Ведь возраст тоже призывной. Как решаешь проблемы с военкоматом?

– Я студент, поэтому у меня отсрочка от армии. Сейчас вот уже получил высшее образование в университете имени Лесгафта. Планирую идти в магистратуру. Буду продолжать образование.

А военкомат я регулярно посещаю, отмечаюсь. Никаких проблем там вообще нет, – сказал нападающий.

В июле вратарь сборной России Иван Федотов был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии.

Хоккеист, в мае подписавший контракт с «Филадельфией», был доставлен в Северодвинск.