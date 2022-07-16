Рашевский о целях в новом сезоне: «Поднять уровень своей игры и стать лидером «Динамо»

надеется стать лидером «Динамо» в новом сезоне .

В своем первом полноценном сезоне во взрослом хоккее нападающий набрал 35 (19+16) очков в 48 матчах регулярного чемпионата КХЛ.

– Прошлый сезон стал для тебя настоящим прорывом. Какие планы на следующий?

– Постараюсь поднять уровень своей игры и стать лидером команды. Нужно выходить на позиции, когда твой точный бросок может решить исход встречи и помочь команде. Пусть я не такой уж возрастной игрок. Осенью мне исполнится 22 года. Но в много молодежи. Что-то им подсказать уже могу.

– Насколько для тебя важно вновь войти в тройку лучших бомбардиров «Динамо»?

– Важен общекомандный результат. Личные заслуги — это неплохо, но если у тебя за плечами нет больших побед, востребованным игроком не стать.

– Как оценишь свой прошлый сезон, оглянувшись на него сегодня?

– Всегда отношусь к своей игре самокритично. Поэтому скажу, что начало чемпионата было хорошее. А вот потом я немного сбавил. Видимо, в связи с тем, что первый полноценный сезон в КХЛ проводил и физически оказался к этому не совсем готов.

Результативность немного упала. Как говорят, просел. Но все равно старался приносить команде пользу. Проанализировав сезон, выделил несколько аспектов, в которых нужно добавить, – сказал форвард московского клуба.