Грицюк, Рашевский и Хуснутдинов – номинанты на приз лучшему новичку сезона .

КХЛ представила номинантов на приз имени Алексея Черепанова, который будет вручен лучшему новичку сезона-2021/22.

Обладатель приза определяется по итогам голосования тренеров команд, принимавших участие в чемпионате КХЛ.

По итогам опроса в тройку лучших попали три форварда – ( ), ( ) и ( ).

21-летний Грицюк набрал 28 (16+12) очков в 39 матчах регулярного чемпионата. В 13 играх плей-офф добавил еще 10 (6+4) баллов. В составе сборной России стал обладателем серебряной награды Олимпиады-2022.

21-летний Рашевский набрал 35 (19+16) очков в 48 матчах регулярного чемпионата. В 11 матчах плей-офф добавил 3 (2+1) балла.

19-летний Хуснутдинов набрал 12 (5+7) очков в 32 матчах регулярного чемпионата. В 16 матчах плей-офф добавил 4 (1+3) балла.

Ранее обладателями этой награды становились Илья Проскуряков, Анатолий Никонцев, Павел Здунов, Дмитрий Лугин, Валерий Ничушкин, Андрей Василевский, Максим Мамин, Артем Аляев, Владимир Ткачев, Виталий Кравцов, Илья Коновалов, Артем Галимов и Егор Чинахов.

Церемония закрытия сезона КХЛ пройдет 19 мая 2022 года.