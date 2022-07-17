Овечкин, Смолов, певица Чеботина и шеф-повар Ивлев снялись в ролике «Динамо» к юбилейному сезону

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«Динамо» к столетию клуба выпустило ролик с участием известных личностей.

Юбилейной датой станет 18 апреля 2023 года, и к новому сезону московская команда подготовила видео, в котором приняли участие ее футболисты (Федор Смолов, Антон Шунин, Арсен Захарян и прочие), нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин, певица Люся Чеботина, шеф-повар Константин Ивлев и другие популярные люди.

Первый матч в Мир РПЛ «Динамо» проведет сегодня – против «Ростова». Начало – в 20:00 по московскому времени.

Видеотрансляция матча «Динамо» – «Ростов» начнется в 20:00. Текстовый онлайн будет

«В отличие от «Спартака», у «Динамо» юбилей настоящий. Команда на ходу, смотрим с надеждой». Степашин о новом сезоне

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