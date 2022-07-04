Овечкин о матче за футбольное «Динамо»: «Я не просто сыграл, но и проявил себя так, как могу. Для меня это самый главный момент за последнее время»

рассказал об опыте игры за футбольное «Динамо».

Нападающий принял участие в товарищеском матче московской команды против (5:0) и забил один гол.

«Недавно я сыграл матч за ФК «Динамо». У меня отец был футболистом, но получил травму и закончил. У меня была мечта сыграть за команду, я проявил себя как тяжелый форвард. Применил силовой прием и забил гол. Мечта исполнилась.

И я не просто сыграл, но и проявил себя так, как могу. Для меня это самый главный момент за последнее время. И отец был рад, что фамилия Овечкин была причастна к футбольному , – сказал Овечкин.