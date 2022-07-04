Овечкин о матче за футбольное «Динамо»: «Я не просто сыграл, но и проявил себя так, как могу. Для меня это самый главный момент за последнее время»

Александр Овечкин рассказал об опыте игры за футбольное «Динамо».
Нападающий «Вашингтона» принял участие в товарищеском матче московской команды против «Амкала» (5:0) и забил один гол.
«Недавно я сыграл матч за ФК «Динамо». У меня отец был футболистом, но получил травму и закончил. У меня была мечта сыграть за команду, я проявил себя как тяжелый форвард. Применил силовой прием и забил гол. Мечта исполнилась.
И я не просто сыграл, но и проявил себя так, как могу. Для меня это самый главный момент за последнее время. И отец был рад, что фамилия Овечкин была причастна к футбольному «Динамо», – сказал Овечкин.