Быстров об Овечкине в футболе: «Парень решил его «толкнуть на борт». Видели, чем все закончилось»

оценил футбольное мастерство Александра Овечкина.

Бывший вингер сборной России рассказал о своем настрое на матч между ветеранами и , который пройдет в преддверии OLIMPBET Суперкубка России.

– Матч в Питере, я воспитанник питерского футбола. Были шутки, конечно, насчет того, что первый тайм Быстров сыграет за «Зенит», второй – за «Спартак». Но хватит, если честно, потрясений и для болельщиков, и для меня.

– Кто вообще формировал составы? Вам звонили, спрашивали: за кого хотите сыграть?

– Без понятия, честно говоря. Я общаюсь только с друзьями: мне дали понять, что я играю за «Зенит». Я и сам сказал, что буду за «Зенит» играть. Какие тут сомнения? Тем более, что ветераны «Спартака» постоянно какие-то матчи проводят, ездят в другие города. «Зенит» в этом составе не тренировался. Придется играть с листа. Только мы с Аршавиным иногда играем на каких-то мероприятиях.

– И то чаще в хоккей?

– Вот именно.

– Навыки из хоккея могут пригодиться в футбольном матче?

– Конечно. Правда, нельзя делать так, как сделал недавно парень из любительской команды против в товарищеском матче. Решил его «толкнуть на борт». Видели, чем все закончилось.

Так ты можешь отлететь от любого футболиста, не только от Овечкина, если поставят корпус, – ответил бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

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