Пресс-атташе футбольного «Динамо» высказалась об игре за клуб.

25 июня хоккеист сыграл в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0) и стал автором победного гола.

«Приехал на базу утром в субботу, поговорил с тренером, получил экипировку, номер на базе на один день, чтобы быть настоящим футболистом нашей команды. Далее он приехал на стадион за три часа до игры.

Еще ни один футболист не приехал на стадион, а он уже был там. Серьезный подход спортсмена к матчу. Он попросил массажистов его размять.

Александр – настоящий нападающий. Всего 10 минут провел на поле – силовой прием, гол. Некоторые говорили, что это как по сценарию. На самом деле никакого сценария не было, была настоящая игра, никто не расступался перед Овечкиным, никто специально на него не играл.

По статистике он получил 3-4 передачи, то есть играл как обычный игрок команды и реализовал свой второй опасный момент», – сказала Полина Лысенко.

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